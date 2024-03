Se diz o ditado popular que a vida começa aos 40, a impressão que passa a quarentona banda Capital Inicial é a de estar pronta para encarar ainda muitos anos de estrada, pela energia que Dinho Ouro Preto (voz), Yves Passarell (guitarra), Flávio Lemos (baixo) e Fê Lemos (bateria) entregam no palco. Na noite desta sexta-feira, o quarteto de Brasília agitou os fãs caxienses no Ginásio do Sesi, com o primeiro show do ano da turnê Capital Inicial 4.0, que percorre o Brasil desde o final de 2022.