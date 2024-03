A trilha sonora desta sexta-feira (15) à noite será de pop-rock, em alto e bom som, em Caxias do Sul. Afinal, a banda Capital Inicial se apresenta por aqui, no Ginásio do Sesi, a partir das 23h. Nesse show da turnê Capital Inicial 4.0, Dinho Ouro Preto, Yves Passarell, Fê Lemos e Flávio Lemos prometem tocar um repertório recheado de sucessos como Depois da Meia-Noite, À Sua Maneira, Independência e Natasha.