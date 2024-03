Os mineiros da Lagum se apresentam em Caxias do Sul no dia 13 de abril, na All Need Master Hall. O show da nova turnê Lagum Ao Vivo está marcado para as 22h. A promoção é da Rádio Atlântida Serra. Pela primeira vez na cidade, o grupo de pop-rock deve apresentar os hits Deixa, A Gente Nunca Conversou e Coisa Boa.