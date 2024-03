A exposição Magliani - Obra Gráfica pode ser definida como um convite à reflexão sobre as condições do ser humano, em suas características, contradições e embates. As respostas a essas indagações, no entanto, ficam a cargo do espectador que se permitir a entrar no universo sensorial criado pela artista pelotense Maria Lídia Magliani, que morreu no Rio de Janeiro, em 2012.