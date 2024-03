Dentro da programação especial do Dia da Mulher do projeto Sarau Solar, da Assembleia Legislativa, a cantora caxiense Tatiéli Bueno irá apresentar o show Tributo a Mercedes Sosa, nesta quarta-feira (6), no Teatro Dante Baroni (Assembleia Legislativa). A ocasião também irá marcar o início da temporada comemorativa de uma década do espetáculo em homenagem à cantora argentina.