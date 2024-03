O último fim de semana de programação da 15ª Festa Nacional da Vindima de Flores da Cunha chegou. Entre os destaques está o show nacional com a dupla sertaneja Israel & Rodolffo, que ocorre neste sábado (9), às 22h30min. Já no domingo (10), às 10h, tem o último Desfile Cênico na Avenida 25 de Julho, que conta a história do município por meio do tema da festa, O Centenário da Colheita.