Com mais de 70 músicos no palco, o concerto que marca a abertura da temporada da Orquestra Municipal de Caxias do Sul, neste domingo, será também um dos mais desafiadores já encarados pela banda sinfônica, que tem à frente o maestro Gilberto Salvagni. Reunindo também a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, a apresentação será no UCS Teatro, a partir das 19h, marcando também o início do ano letivo na Universidade.