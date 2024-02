Já tradicional em Caxias do Sul, o projeto Cinema de Verão percorre mais uma cidade da região na edição especial de 10 anos. Dessa vez, Carlos Barbosa recebe as sessões de quarta-feira (28) até o próximo sábado (2/3). As exibições são gratuitas e ocorrem nos bairros Arcoverde, Vila Nova e Centro, sempre às 19h30min.