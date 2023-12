Já estamos na semana do 14º Mississippi Delta Blues Festival, e para quem quiser entrar de vez no clima do evento, a sede social do Clube Juvenil é destino certo nesta terça-feira. Isso porque vai rolar o último preview do MDBF, tendo como atração principal o cantor e guitarrista britânico Ian Siegal, que está em sua terceira passagem pelo maior festival de blues da América Latina (as primeiras foram em 2017 e2018). A entrada é gratuita, a partir das 20h.