A cada um tópico do imaginário do blues é pinçado para servir de tema do Mississippi Delta Blues Festival, cuja 14ª edição ocorre entre os dias 7 e 9 de dezembro no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Assim foi com o Mardi Gras, o carnaval de New Orleans; com a mítica Encruzilhada; ou com as “shacks”, casinhas que remetem ao Sul empobrecido dos Estados Unidos, berço do gênero. Este ano, a B.B. King Museum Edition presta tributo a um dos responsáveis por levar o blues de suas origens rurais até os maiores palcos do mundo.