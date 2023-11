O complexo gastronômico Quinta São Luiz, em Caxias do Sul, dará início nesta terça-feira a uma série de previews do 14º Mississippi Delta Blues Festival (MDBF). Durante todas as terças-feiras de novembro o público poderá conferir shows com algumas das atrações confirmadas para o festival de blues, que está marcado para 7, 8 e 9 de dezembro, no Parque da Festa da Uva.