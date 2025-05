Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 21 de maio

Tom Cruise e Hayley Atwell em cena de "Missão: Impossível". Paramount Pictures / Divulgação

Tom Cruise interpréta mais uma vez Ethan Hunt em Missão: Impossível - O Acerto Final, longa que chega aos cinemas de Passo Fundo neste fim de semana. O novo capítulo da franquia é uma sequência do longa de 2023 e tem novamente direção de Christopher McQuarrie.

A segunda estreia da semana é Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes, história inspirada no sexto álbum de estúdio do músico The Weekend e estrelada por ele e pela atriz Jenna Ortega.

Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 21 de maio.

Missão: Impossível - O Acerto Final

O longa segue Ethan Hunt nos acontecimentos que sucederam sua última missão ao lado da FMI para impedir as consequências trágicas de uma Inteligência Artificial no sistema global de computadores. Tendo a certeza de que nossas vidas são definidas pela soma das nossas escolhas, Ethan continua sua busca pela entidade, mas acaba se deparando com grandes governantes poderosos ao redor do mundo. Ao lado de novos aliados, uma corrida contra o tempo definirá o destino da realidade que conhecemos hoje. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 15h e às 20h40min (de sábado a quarta-feira)

: às 15h e às 20h40min (de sábado a quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h, às 18h e às 21h (de sábado a quarta-feira)

Hurry Up Tomorrow: Além Dos Holofotes

Este thriller psicológico acompanha um músico famoso que, durante uma noite de insônia, é levado para uma jornada sem precedentes com uma estranha jovem obcecada por seu trabalho. A relação entre os dois deixa o cantor à beira de um colapso. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h30min (sábado e domingo) e às 18h30min (todos os dias)

Premonição 6: Laços de Sangue

Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, a universitária Stefanie volta para casa para rastrear a única pessoa que, talvez, possa ser capaz de quebrar o ciclo fatal anunciado e salvar sua família da morte terrível que inevitavelmente aguarda todos eles. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 16h30min (quinta e sexta-feira), às 18h50min e às 21h10min (todos os dias)

: às 16h30min (quinta e sexta-feira), às 18h50min e às 21h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 18h45min e às 21h (quinta e sexta-feira), às 15h30min, às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (todos os dias)

Karatê Kid: Lendas

Depois de uma tragédia familiar, o prodígio do kung fu Li Fong é forçado a sair de sua casa em Beijing para morar em Nova York com sua mãe. Li sofre para superar o passado enquanto tenta se encaixar na nova escola. Quando um novo amigo precisa de ajuda, Li entra em uma competição de karatê . O professor de kung fu de Li, Sr. Han, recruta o Karatê Kid original, Daniel LaRusso para ajudar, unindo os dois estilos em um só para um show definitivo de artes marciais. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min e às 16h20min (quinta e sexta-feira), às 16h40min (de sábado a quarta-feira) e às 18h30min (todos os dias)

: às 14h10min e às 16h20min (quinta e sexta-feira), às 16h40min (de sábado a quarta-feira) e às 18h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h30min (sábado e domingo), às 17h, às 19h e às 21h15min (todos os dias)

Invencível

Austin não é apenas um em um milhão... ele é um em quatro bilhões — essas são as chances de nascer com uma doença rara de ossos frágeis e autismo. Mas o que torna Austin verdadeiramente único é a sua visão de mundo alegre, engraçada e afirmativa que transforma tudo ao seu redor, especialmente seu pai, que passa a ver Austin não como o símbolo de algo quebrado, mas o triunfo de um espírito indestrutível. A classificação é 12 anos.

Passo Fundo Shopping: às 14h15min (sábado e domingo) e às 16h30min (exceto fim de semana)

Thunderbolts*

Em Thunderbolts, Yelena Belova faz parte de uma equipe composta por ex-supervilões redimidos, prontos para agir em nome de causas controversas. Thunderbolts traz uma nova abordagem ao explorar personagens desajustados e suas lutas internas, enquanto enfrentam desafios de alto risco para o governo, misturando ação, humor e dilemas morais. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 20h40min (quinta e sexta-feira) e às 14h (de sábado a quarta-feira)

: às 20h40min (quinta e sexta-feira) e às 14h (de sábado a quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 18h15min e às 20h45min (todos os dias)

O Contador 2

De volta à ação, Christian Wolff é recrutado pela agente do tesouro americano Marybeth Medina para resolver mais um caso perigoso após seu ex-chefe ser assassinado. Para solucionar o mistério dessa morte, Wolff pede a ajuda de seu irmão distante Brax e novamente usa seu brilhantismo e seus métodos ilegais para entender esse quebra-cabeça enigmático. Quanto mais próximo os três estão da verdade, mais ameaças surgem, com um grupo de matadores profissionais e altamente letais fazendo de tudo para impedi-los. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h30min (todos os dias)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 14h (quinta e sexta-feira)

: às 14h (quinta e sexta-feira) Passo Fundo Shopping: às 14h (sábado e domingo) e às 16h (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)