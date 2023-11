Entre caras novas e o retorno de velhos conhecidos, o palco principal do 14º Mississippi Delta Blues Festival, que ocorre de 7 a 9 de dezembro no Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul, já tem seus nomes definidos. O palco, que neste ano recebe o nome de B.B. King Museum Stage, por conta da parceria com a entidade que preserva o legado do icônico guitarrista, irá receber três shows por noite, sempre às 20h, 22h e 0h.