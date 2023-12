O projeto que deu mais cor ao bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul, levou arte também ao Complexo da Antena, no bairro Jardelino Ramos. A iniciativa do Instituto SaMbA oportunizou o acesso e fomento à arte, por meio do grafite, oficina fotográfica e uma projeção de vídeo-arte nos muros das casas do complexo.