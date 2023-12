Para comemorar bem o Dia Nacional do Samba, que é neste sábado (2), o Bar do Luizinho, tradicional ponto para quem gosta de samba, em Caxias, promove uma festa para comemorar a data. É neste domingo (3), a partir das 17h. Entre as atrações está o músico FeyJão, que já lançou músicas em parceria com Thiaguinho e Ferrugem.