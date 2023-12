Em 2025 serão celebrados os 150 anos da imigração italiana no Estado. E, como parte das comemorações, um grupo de quatrilheiros espera que o tradicional jogo de cartas trazido para o Brasil com os imigrantes, e transmitido de geração em geração desde então, alcance o reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil junto ao Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.