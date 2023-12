A menos de um mês para o Natal, as tradicionais cartas ao Papai Noel se tornam mais frequentes entre as crianças, que escrevem seus desejos de presentes para a data. É comum ver cartinhas pedindo uma nova bicicleta, uma boneca ou até videogame, mas diante de um ano com tragédias em função das chuvas e depois de reflexões promovidas em sala de aula, estudantes de duas escolas de Caxias do Sul tiveram uma atitude diferente.