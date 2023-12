Com a chegada do fim de semana, a Serra Gaúcha conta com uma programação repleta de eventos para animar a população ao longo dos dois dias. Para quem quiser entrar no clima natalino, Garibaldi terá o tradicional desfile inclusivo e Nova Petrópolis apresenta o Natal Cooperativo, com dois dias de programação cultural. Já os que buscam ouvir um bom blues, pelo valor de R$ 30, o destino é São Francisco de Paula, onde ocorre a 2ª edição do São Chico Blues.