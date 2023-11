O 36° Sonho de Natal de Canela, que vai até 14 de janeiro de 2024, terá atrações para todas as idades em seu segundo final de semana de programação. Além da Casa do Papai Noel, a Praça João Corrêa recebe apresentações musicais todos os sábados, a partir das 20h30min. O próximo atrativo será o musical Som do Vento, que reúne um quinteto instrumental que traz releituras de clássicos natalinos. Em 80 dias de programação, o Sonho de Natal terá mais de 150 apresentações.