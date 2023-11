Já é Natal em Caxias do Sul. Mais de 18 mil pessoas prestigiaram as duas noites do Grande Espetáculo de Natal em frente à Casa Magnabosco, na Rua Sinimbu, segundo estimativas da organização do evento. Foram uma hora e 10 minutos de apresentação de artistas do Grupo Tholl, com crianças do Projeto Impulso, embalados pelo Coro da Unimed, que alegraram a população caxiense a um mês do Natal.