Com clima agradável em uma noite de céu aberto e lua quase cheia, cerca de oito mil pessoas prestigiaram a primeira exibição da 7ª edição do Grande Espetáculo de Natal neste sábado (25). Faltando exatamente um mês para o Natal, os caxienses reuniram-se em frente à Casa Magnabosco, na Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul. A segunda noite do espetáculo está programada para este domingo (26), às 20h.