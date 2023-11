A Unidade de Artes Visuais (UAV) da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) recebe, entre 4 de dezembro e 11 de fevereiro, as inscrições para o processo seletivo de propostas artísticas para ocupar a Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás em 2024. O edital promove a ocupação dos espaços públicos de forma transparente, oportunizando o estímulo de jovens artistas e também unindo os artistas que já têm suas trajetórias consolidadas.



Os artistas visuais e profissionais da área interessados em participar, devem ler o regulamento e enviar as suas propostas a partir do dia 04 de dezembro. O edital é gratuito e pretende contemplar até cinco projetos para o ano de 2024. O regulamento e o link para o envio da ficha de inscrição estão no site da prefeitura de Caxias do Sul.



Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3901-1316 ou pelo e-mail uniartes@caxias.rs.gov.br.