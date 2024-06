Garimpar, descobrir, redescobrir, resgatar, viajar no tempo... Impossível não colocar em prática todas essas ações ao visitar as feiras do Antiquário Jonathan Franco, realizadas sempre de dois em dois meses, em Caxias. A 26ª edição ocorre nesta sexta, sábado e domingo, no bairro Pio X (confira quadro abaixo).