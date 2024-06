Vinhos de safras a partir da década de 1940, garrafas magnun, brandies históricos e taças gigantes de cristal compõem a segunda edição do leilão em benefício dos atingidos pelas enchentes no Estado. Os lances podem ser feitos até as 12h15min do dia 8 de junho no site cristianoescolaleiloes.com.br (detalhes no quadro abaixo).