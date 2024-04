Em algum dia dessa semana, ao voltar a pé do trabalho para casa, notei novas mensagens da Teca coladas nos postes da Dezoito do Forte. Desta vez, elegeu adesivos prateados para as intervenções poéticas. Parei para ler, fotografei alguns e, ao longo de uma quadra, fiquei pensando nela e nessa dedicação, já que repete a ação há anos.