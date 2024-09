A gente segue girando

E o mundo segue girando, rodando na sua rota infalível, alheio a nós. Os tempos são de incerteza, sempre foram. A única diferença é que agora estamos todos online, assistindo tudo em tempo real: as tragédias, os desmandos, as vitórias fabricadas. Mas, o que mais me espanta não são as catástrofes ou os escândalos – é a nossa resiliência silenciosa. Não a que bate no peito e diz “sou forte”, mas a que levanta sem alarde, com a coluna reta e o sorriso no canto dos lábios, pronta para mais um dia.