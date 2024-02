Sobre amar, me pergunto: já era pra termos aprendido a lição? Sabemos, o amor é fogo e não há blindagem, sempre saímos queimados. Só peço, me diga alguém, você que me lê ou um Deus que se diverte sobre as nuvens, pode ser até uma voz sem nome, me explique o porquê da gente seguir tentando. Por que ainda queremos amar? Por que ainda almejamos, desesperadamente, sermos amados?