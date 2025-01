Paz e coragem: eu pago o preço! 

A paz é rara. É o pássaro que não se deixa engaiolar, a onda que escapa por entre os dedos. Não se encontra nas vitrines brilhantes da falsa virtude nem nos discursos que prometem calmarias impossíveis. A paz não vive em incensos queimados com mágoas acesas, nem em orações onde o ego ocupa o altar. Ela não é mercadoria em feiras emocionais, nem milagre prometido por quem vende segredos sobre a vida eterna. A paz, se é algo, é um reflexo — só se revela no encontro com o verdadeiro.

Mas a vida não é só feita de paz. Viver é forjar a própria existência numa batalha diária, como um artesão lidando com ferro quente. É carregar uma espada invisível, não para ferir, mas para abrir caminhos no terreno confuso da realidade. É um duelo constante entre quem somos e quem queremos ser.

A luta começa cedo. Ao abrir os olhos, já há desafios à espreita. Um dia comum é um campo de batalha disfarçado: as contas a pagar, as decisões a tomar, os sonhos que ainda precisam de coragem para serem tocados. E, entre tudo isso, está o esforço de equilibrar a necessidade de lutar com a vontade de viver.

E viver, como percebi em tantas quedas e recomeços, é mais do que resistir. É aceitar que a estrada é áspera, mas também repleta de vistas deslumbrantes. A paz que buscamos não está no final do percurso, mas nos momentos que paramos para contemplar a paisagem. Está no cheiro do café que nos acolhe de manhã, na risada inesperada que preenche o vazio de um dia comum.

Coragem, disse Guimarães Rosa, é o que a vida exige. Mas coragem não é ausência de medo. É a decisão de seguir, mesmo quando o medo grita. É o ato de segurar a espada com mãos trêmulas e, ainda assim, avançar. Não é força física, mas força interior, que nasce da crença de que, apesar das dores e das incertezas, a vida vale cada segundo.

A espada que carregamos não é nossa inimiga; é ferramenta. Ela corta os laços que nos prendem, abre clareiras no desconhecido e nos permite enxergar novas possibilidades. E a paz? A paz surge quando entendemos que a luta faz parte do caminho, que ela é a prova de que estamos vivos e dispostos a crescer.

O valor da paz não está em sua facilidade, mas em sua raridade. É preciosa porque exige esforço, porque pede que olhemos para dentro e enfrentemos as sombras que nos habitam. A coragem não é apenas enfrentar o mundo lá fora; é encarar o que somos, aceitar nossas imperfeições e, ainda assim, acreditar que somos dignos da vida.

Entre a paz e a espada, descobrimos o que nos faz humanos. Não é a perfeição, mas o esforço. Não é o destino, mas o percurso. E, ao fim, não é o silêncio da paz absoluta que buscamos, mas o ruído harmonioso de uma vida vivida plenamente, com coragem suficiente para atravessar as dores e apreciar as belezas do caminho.