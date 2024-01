Quando terminei de assistir, entre lágrimas, à excelente série Betinho – No Fio da Navalha, em cartaz na Globoplay, fui logo pesquisar o mapa astrológico do famoso sociólogo mineiro. Costumo fazer isso, pela curiosidade de identificar no mapa natal padrões planetários associados a certos traços marcantes da pessoa retratada. Achei Betinho muito aquariano, mesmo sabendo que ele nasceu com o Sol em Escorpião — e daí ele mesmo se dizer experiente em sobreviver, tendo lutado contra a morte desde criança. Não encontrei o horário de nascimento dele, mas, pela data, 03/11/1935, lá estava a Lua em Aquário, com o Sol oposto a Urano, regente de Aquário. Era o que bastava para ele ter sido como foi: intensamente movido por ideais de liberdade, justiça social e fraternidade.