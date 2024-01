Vivemos a navegar nas redes do infomar. As referências marinhas a uma ação que pressupõe o uso da tecnologia fazem sentido no jargão astrológico. O mar, com suas imagens associadas, pertence ao universo de Netuno, regente de Peixes, e cabe a Urano a dimensão tecnológica, daí que foi no trânsito de Netuno pelo signo de Aquário, regido por Urano, que as redes sociais surgiram e mudaram o nosso mundo.