O vozeirão de Tim Maia avisa: “Hoje é o dia de Santo Reis / Anda meio esquecido / Mas é o dia da festa / De Santo Reis”. Pela tradição católica, em 6 de janeiro se encerram os festejos natalinos. Dia de guardar as luzinhas, as guirlandas e o pinheirinho sintético, nas comunidades urbanas, e dia de desarmar o presépio e queimar a lapinha, nos recantos mais interioranos. As estatuetas dos tais reis magos, com seus camelos, são também guardadas em caixas, até o próximo Natal. Simbolicamente, que partam os exóticos visitantes por outro caminho, salvando o menino das espadas de Herodes.