Não jogar fora o bebê junto com a água do banho. Gosto dessa expressão. É preciso saber separar o que é precioso de suas eventuais impurezas. Num sentido bem atual, convém preservar o núcleo profundo do humano em meio a mil facetas com as quais podemos divergir. Só que isso é o oposto do que o mundo, tornado mais radical e extremista, pratica. A onda agora é desumanizar total quem ouse não ser espelho do grupo ao qual pertencemos. Lacra. Bloqueia. Cancela. Sem chance para o que de luminoso possa haver no suposto inimigo de pensamento diferente.