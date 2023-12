Enquanto esperava a contagem regressiva para o acendimento das luzes natalinas na Praça Dante Alighieri, coração de Caxias do Sul, veio-me à mente uma antiga história envolvendo meu pai e aquele local. Foi por ocasião da primeira visita de seu Enoque à cidade, no verão de 1998, mas só fiquei sabendo do caso anos depois, na Bahia, no quintal da casa da minha avó. Diante de uma moita de flores alaranjadas, ela comentou: “Esses são os cravos Caxias, que Enoque trouxe as sementes”. Fiquei intrigado. Que sementes? Que cravo Caxias?