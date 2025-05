Acompanhe ao vivo o GP de Miami de Fórmula 1

Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tetracampeão mundial e o mais novo pai do grid — sua filha, Lily, nasceu no dia 2 de maio — o holandês foi o mais rápido na classificação do sábado (3). Ao lado dele, na primeira fila, está Lando Norris, da McLaren, que venceu a corrida sprint.