Aquário chega em potência máxima neste sábado. Além da entrada do Sol no signo, às 11h07min, também nele adentra o distante Plutão, às 21h51min. Este mais lento dos planetas, associado a transformações profundas, permanecerá no signo das questões coletivas e humanitárias por 20 anos. O significado imediato desse importante trânsito astrológico é óbvio: o que é maior que a individualidade deve se impor, mediante crises que ressaltem a cooperação e a solidariedade como ferramentas de construção de um novo modelo de sociedade.