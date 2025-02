Engenheiro civil caxiense prepara lançamento de seu livro de estreia

Samarone Rebechi diz que Fernando Sabino e Machado de Assis são suas principais influências. Arquivo pessoal / Divulgação

Olha aí em primeira mão a capa do livro de estreia do engenheiro civil e escritor caxiense Samarone Rebechi. A obra será lançada pela Editora Lux, de São Paulo, ainda neste ano. Mas ainda não está fechada a data.

A ideia do autor é realizar a sessão de autógrafos na 41ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

— No ano passado alguns de meus contos foram selecionados no 58° Concurso Anual Literário de Caxias do Sul. Isso me motivou a retirar escritos antigos do baú e também a criar material novo. Deste modo nasceu A Ordem das Coisas, livro de contos e crônicas, que será lançado pela Editora Lux — explica Samarone.

Fotografia e arte da capa também são de autoria de Samarone Rebechi. reprodução / Divulgação

Além dos textos, o livro possui diversas fotografias do autor, incluindo a da capa, no Golfo de Ácaba, no Mar Vermelho (imagem acima).

