Alunos do Projeto Fábrica de Arte e Cultura mostram seus trabalhos

Projeto Fábrica de Arte e Cultura foi realizado com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura. Saimon Fortuna / Divulgação

No sábado (7), na sede Recreativa da Fundação Marcopolo, em São Giácomo, os alunos da Escola Marcopolo de Criatividade participaram de uma série de atividades com o resultado de um ano de oficinas em diversas áreas da arte e do conhecimento do Projeto Fábrica de Arte e Cultura, compartilha ndo suas experiências e aprendizados com seus familiares e a comunidade caxiense.

Os organizadores estimam que cerca de 1,2 mil pessoas conferiram os trabalhos dos estudantes.

Durante oito meses, através do projeto, os alunos da Escola Marcopolo de Criatividade participaram de oficinas nas áreas de Teatro, Artes Visuais, Música, Cinema e Vídeo, Pensamento Computacional, Criatividade e Hip Hop. Para este momento final, foram mostrados telas e desenhos dos alunos, cadernos de artista, vídeos e banners com informações compiladas através do pensamento computacional.

No final da tarde também ocorreu uma apresentação da Badulaque Orquestra Popular, formada por alunos da Escola, que unem as experiências e aprendizados resultantes das Oficinas de Música e suas variações com instrumentos percussivos, canto coral e práticas de instrumentos de sopro como trombone e trompete.

