UCS personaliza ônibus como uma espécie de mural artístico sobre rodas

Olha só que bacana! A partir desta terça-feira (10) vai rodar por Caxias do Sul uma espécie de mural artístico sobre rodas, envelopando um ônibus articulado do prefixo 805 da linha que cruza a cidade entre os bairros Salgado Filho e Ana Rech.

— Aproveitamos este espaço como um mural, que mais do que transportar a marca levará à comunidade a arte , que imprime novos sentidos impactando quem a vê, lê e embarca nela. Buscamos promover o pensamento, o sentimento e a experiência típicos do ensino , que abre portas e desperta possibilidades para realizar — conceitua o diretor Comercial e de Marketing da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS), Paquito Masiá Herrera.

O contrato publicitário estabelecido com a Viação Santa Tereza (Visate) tem duração de um ano. Esse formato de espaço publicitário foi inaugurado este ano pela Visate, e contribui como subsídio à tarifa para os usuários do transporte público, já que a arrecadação com a publicidade é destinada com esse fim à Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.