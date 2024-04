Para concluir o ciclo de quase um ano de ações culturais no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, o Projeto Casas da Quebrada realizou a entrega gratuita de mil fanzines na comunidade. Além disso, mais quatro mil exemplares serão entregues em parceria com a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul e em futuros mutirões do Projeto Mosaico na Quebrada.