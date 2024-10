Vinícola de Canela lança vinho com 55 calorias por taça

Antenada no interesse cada vez maior dos consumidores por produtos saudáveis e menos alcoólicos, a Vinícola Jolimont acaba de lançar um vinho tinto seco com 8,3% de álcool e 55 calorias a cada taça de 100 ml. Até então, o rótulo com menor graduação já elaborado pela Jolimont era um vinho de mesa suave, com 10,5% de álcool.