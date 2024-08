Congelados, pães de queijo e a mesma receita de quindim de 45 anos atrás: a história empreendedora da família Zanella

Gladimir Zanella tinha apenas 13 anos quando os pais compraram uma pequena lancheria no centro de Caxias do Sul. Vindos de Nova Roma do Sul, apostaram no negócio e deu certo. Tão certo que hoje, 45 anos depois, o empreendimento é uma holding que engloba a indústria Mundial Foods, a rede de cafeterias Doce Docê e a transportadora Rodolineas. Tem ainda uma vinícola, fruto da paixão por vinho.