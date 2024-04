As peças da Biamar pensadas especialmente para as mães já estão na lojas. Lançada na última semana, a coleção Lado a Lado tem casacos, blusas, blusões, capas e calças, além da cápsula "Tal mãe, tal filhos", com numeração infantil, de um a oito anos, para que os pequenos se vistam como as mamães.