A vinícola Aurora ganhou a medalha grande ouro da edição 2024 do Vinalies, concurso de vinhos e espumantes da França. A cooperativa de Bento Gonçalves foi a única do Brasil a receber a distinção máxima do prêmio. A bebida premiada é o Gioia Merlot D.O Vale dos Vinhedos. O vinho já havia conquistado outro grande ouro no certame Città del Vino, na Itália.