Veja quem brilha na cena social da coluna desta quarta-feira

A direção do Núcleo de Decoração da Serra realizou, sábado, um sunset que marcou a transferência do cargo de presidente da entidade, do empresário Romeu Rossato, da Vila Rica, para Bruno Bueri, da Portobello Shop. O ex e o atual presidentes apresentaram a campanha intitulada “Conexões Arquitetônicas”. A ocasião ocupou o MOM Lounge, do chef Fredi Fontana, em Flores da Cunha, e homenageou destacados nomes da arquitetura e do design de interiores, que conquistaram viagens para a mostra Casa Cor Brasília, para o Instituto Inhotim, e para Milão. A festividade do sábado se iniciou embalada pela voz de Laura Dalmás acompanhada pelo pianista Cristian Sperandir. O receptivo contou ainda com o repertório da Jack Band e de uma setlist do DJ Titi Branchi.