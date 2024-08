As debutantes do ano do Recreio da Juventude embarcarão amanhã rumo a Pernambuco. A programação que integra o pré-debut levará as 20 meninas para Olinda, Porto de Galinhas, Boa Viagem e a capital, Recife. A rainha da agremiação, Julia Pereira Valente, também acompanhará as jovens na viagem. O baile de gala está agendado para o dia 28 de setembro.