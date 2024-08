Veja quem brilha na cena social da coluna desta terça-feira

A diretoria da Top Decor Serra homenageou arquitetos, designers de interiores e decoradores, sábado, na hora do almoço no Ostara, em Farroupilha, durante o 15º encontro do grupo. As arquitetas Gabriela Angonese, Jaqueline Crocoli e a dupla do Studyo 300, Lucia Costa e Emanuella Detoni, foram eleitas para representar a associação na reunião anual da Revista Kaza, em Angra dos Reis. O troféu esculpido por João Bez Batti, em forma de seixos definindo o tema Raízes, entregue também a 20 arquitetos de destaque. Na ocasião, apresentaram a campanha “Ciclos”, que marcou a transição da presidência de Daniela Palandi para Michele Censi. A festa foi animada pelo músico Serginho Moah.