Veja quem brilha na cena social da coluna desta sexta-feira

A elegante presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, e a relações públicas do Wish Serrano Resort, Amanda Bartochak, recepcionam, hoje, na hora do almoço artistas, diretores, produtores e cineastas, no deck da piscina externa do estrelado resort em Gramado para a realização da tradicional Feijoada das Estrelas. A reunião gastronômica pilotada à quatro mãos pelos chefs Wallace Carvalho e Maicon Frag integra a programação oficial do Festival de Cinema. A trilha sonora do dia será embalada pela playlist do DJ Rafa Strey e pelo repertório brasileiríssimo do grupo Percussão do Samba.