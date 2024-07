Veja quem confraternizou na festividade ao redor dos sete anos das Jackie’s & Batizadas

O elenco das Jackie’s & Batizadas, atuante grupo de mulheres da sociedade da região, comemora o sétimo aniversário do grupo. A festividade ocorreu no último dia 25 de junho, no Quinta São Luiz, ao redor das mesas do Quinta Estação, com gastronomia sob a batuta do chef de cozinha Vicente Perini Filho. A reunião social contou com desfile de moda produzido por Sirlei Meyer, apoio ouro da médica Marina Rombaldi e da empresária Lisiane Fenner Becker Rombaldi, ambas da Stërah Medicina Estética e Capilar e de Juliana Portes, da Lamuzze Boutique. A dermatologista Glenda Gobbato, da Luminous Skin, e os manos e empresários Gabriel, Lucas e Rafael Rocha, também apoiaram a proposta.