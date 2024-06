A noite da quarta-feira serviu para reunir personas expoentes da comunidade, nos salões do Recreio da Juventude, para reverenciar as quatro décadas de fundação da Liga Feminina de Combate ao Câncer - Núcleo Caxias do Sul, instituição socioassistencial nobre em atitude e delicadeza no acolhimento, por um grupo de mulheres determinadas, aos mais de 42 mil pacientes. Na celebração de aniversário, a presidente executiva Marilete Deitos Alquati e suas vices, Roseana Rossi Pettinelli e Nina Marques Guerra, com as atenções das presidentes dos conselhos deliberativo e fiscal, Lea Zattera e Neira de Lima Mello, saudaram e homenagearam as fundadoras da entidade que seguem atuantes, são elas, Délcia Molon Fedumenti, Magda Corsetti Torresini, Maria Alberti Cesa e Teresinha do Menino Jesus Martini. A ocasião homenageou a memória da primeira presidente, Maria Tereza Spalding Verdi e suas sucessoras, Beatriz Longhi Nonnemmacher, Zila Turra Pieruccini e Luiza De Fátima da Silva, todas representadas por familiares.