As Jackie’s & Batizadas, conhecido e atuante time de mulheres da sociedade da Serra gaúcha, está com uma afinada programação para as comemorações ao redor do sétimo aniversário de criação do grupo. A proposta ocorrerá na noite de 25, uma terça-feira, no Quinta Estação, com direito a desfile de moda produzido pela lojista Sirlei Meyer. A reunião social conta, desde já, com o apoio da médica Marina Rombaldi e da empresária Lisiane Fenner Becker Rombaldi, ambas da Stërah Medicina Estética e Capilar; da dermatologista Glenda Gobbato, da Luminous Skin; e dos manos e empresários Gabriel, Lucas e Rafael Rocha. A gastronomia da ocasião, em quatro etapas, terá a batuta do chef Vicente Perini Filho.